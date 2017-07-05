Эрикссон: трек в Австрии обязывает стремиться к идеальному кругу в квалификации

Пилот «Заубера» Маркус Эрикссон дал свой комментарий к предстоящим Гран-при Австрии и Великобритании.



«Трасса в Шпильберге является одной из самых коротких в календаре. Я ожидаю, что это повлияет на отрывы между временами прохождения круга, что будет интересно. Это не самый техничный трек, и из-за этого нам необходимо стремиться к идеальному кругу в квалификации. Болельщики в Австрии, как правило, впечатляют, и я с нетерпением жду встречи с ними в этом году.



Что касается «Сильверстоуна», то это один из моих самых любимых треков, с потрясающими комбинациями поворотов и скоростными виражами, которые мне очень нравятся. Для нас, пилотов, будет здорово испытать опыт более высоких скоростей и возросших перегрузок с новыми машинами», — цитирует Эрикссона пресс-служба команды.