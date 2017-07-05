Вильнёв: частные тесты Стролла — это нечестно по отношению к другим

Чемпион мира в Формуле-1 1997 года Жак Вильнёв не считает честным то, что гонщик «Уильямса» Лэнс Стролл может позволить себе проводить частные тесты. К примеру, в промежутке между Гран-при Канады и Гран-при Азербайджана Стролл провёл тесты в Остине за рулём болида «Уильямс» 2014 года.



«Они обходят правила. Это несправедливо по отношению к другим, потому что он единственный гонщик, который обладает этой привилегией благодаря своим деньгам. Но должны быть ограничения на то, что можно получить за счёт денег. И я не одинок в этом мнении», — цитирует Вильнёва е Le Journal de Montreal.