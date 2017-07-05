Уэббер призывает отказаться от штрафов пилотов за замену компонентов болидов

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер призывает избавиться от штрафов, подразумевающих лишение пилотов мест на стартовой решётке за замену того или иного компонента болида.



«Есть слишком много политики. Я не хочу штрафов для пилотов, это не имеет никакого отношения к ним. Например, механик неправильно закрепил тормозной диск, а пилот вынужден стартовать в хвосте пелотона.



Многие зрители не следят за квалификацией. Они включают телевизор и думают: «Почему мой любимый пилот стартует в самом хвосте?» И из-за этого мы теряем людей», — цитирует Уэббера Autosport.

Когда австралийца спросили о том, каким образом тогда наказывать команды, допускающие нарушения, он высказал мнение, что можно было бы урезать для них очки в Кубке конструкторов. «Например, (урезать) очки в Кубке конструкторов. В любом случае можно найти способ, который бы не вредил пилотам. За последние пять лет было так много смешных наказаний, к которым пилоты не имели никакого отношения. И это оказало большое влияние на то, как проходили Гран-при с точки зрения зрелищности».