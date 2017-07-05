Магнуссен: в свой день Грожан быстрее Баттона

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен заявил, что в своей лучшей форме его напарник Ромен Грожан быстрее чемпиона Формулы-1 2009 года Дженсона Баттона. Магнуссен и Баттон вместе выступали за «Макларен».

«У него есть всё, что мне нужно от напарника. Чистая скорость, чтобы сравнивать себя с ним и учиться, а также опыт. Так что для меня он отличный партнёр. Пожалуй, в свой день он быстрее Дженсона, но Дженсон был очень стабилен.

Доказывать свой уровень можно только на фоне напарника. Гораздо лучше иметь проверенного напарника с хорошей репутацией и известной скоростью. Так что выступать вместе с Роменом здорово", — цитирует Магнуссена Autosport.