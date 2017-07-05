Алонсо: Хюлькенберг, Риккардо и Ферстаппен в такой же ситуации, что и я

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо расстроен отсутствием побед, но считает, что в таком же положении все пилоты, не выступающие за «Мерседес» и «Феррари».

«Нехватка побед вредит карьере, мотивации и счастью. Это самая большая потеря последней пары лет. Я не побеждал с 2013 года, не только в последние три сезона. Это разочаровывает.

В то же время я смотрю на других пилотов — Нико Хюлькенберга, Дэна Риккардо, даже Макса Ферстаппена, невероятно талантливых парней, и у них по два-три подиума за прошедшую пару лет. «Мерседес» сильно доминировал, а теперь делает это вместе с «Феррари». И все остальные пилоты в такой же ситуации, что и я", — цитирует Алонсо Sky Sports.