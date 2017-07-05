На «Ред Булл Ринге» будет на один поворот больше, чем ранее

Формула-1 изменила свою систему подсчёта поворотов на трассе «Ред Булл Ринг», где проводится Гран-при Австрии. Со времён возвращения трассы в календарь Ф-1 в 2014 году на ней насчитывалось девять поворотов. При этом серия MotoGP на той же конфигурации автодрома насчитывала 10 поворотов.

С 2017 года Формула-1 также будет считать, что на трассе 10 поворотов. При этом в MotoGP поворотом считается изгиб траектории между первым и вторым поворотами в Ф-1. «Королевские гонки» же добавят в перечень изгиб трассы перед третьим поворотом, сообщает Autosport.