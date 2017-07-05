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На «Ред Булл Ринге» будет на один поворот больше, чем ранее

5 июля 2017, среда. 20:19. Авто

Формула-1 изменила свою систему подсчёта поворотов на трассе «Ред Булл Ринг», где проводится Гран-при Австрии. Со времён возвращения трассы в календарь Ф-1 в 2014 году на ней насчитывалось девять поворотов. При этом серия MotoGP на той же конфигурации автодрома насчитывала 10 поворотов.

С 2017 года Формула-1 также будет считать, что на трассе 10 поворотов. При этом в MotoGP поворотом считается изгиб траектории между первым и вторым поворотами в Ф-1. «Королевские гонки» же добавят в перечень изгиб трассы перед третьим поворотом, сообщает Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Формула-1 Гран-при Австрии
Новости. Авто
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