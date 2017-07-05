Стюарт: Великобритания — столица автоспорта, нам нельзя потерять Гран-при Ф-1

Трёхкратный чемпион Формулы-1 сэр Джеки Стюарт призвал правительство Великобритании спасти Гран-при в Сильверстоуне.

«Эта страна — столица автоспортивной технологии. В информации властей, в автоспортивной индустрии Великобритании занято 143 тыс. человек.

Мы не можем себе позволить потерю Гран-при. Я много боролся за него, и Берни Экклстоун делал уступки. Но сумма всё равно была очень велика для частного клуба. Это единственный в мире частный клуб, который проводит Гран-при с 1950 года. Первый чемпионат мира прошёл в Сильверстоуне в 1950 году, и с тех пор мы не пропустили ни года. Британия сделала невероятный вклад в автоспорт и в части пилотов, и в части технологий", — цитирует Стюарта Pitpass.