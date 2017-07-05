Кубица уточнил слова о 80-90% шансов на возвращение в Формулу-1

Бывший пилот Формулы-1 Роберт Кубица сообщил, что, говоря о 80-90% шансов на возвращения в Ф-1, имел в виду свои шансы справиться с болидом. Поляк добавил, что имел возможность протестировать болид «Рено» современной спецификации на симуляторе и остался доволен своей работой, как и команда.

Также Кубица отметил, что ничего не знает про следующие тесты болида, о которых сообщалось ранее.

Говоря о шансах на возвращение, поляк отметил, что суперлицензия ФИА не станет камнем преткновения.

«Все говорят о суперлицензии, но правила просты. Не думаю, что это будет проблемой», — заявил Кубица в чате в «Фейсбуке».