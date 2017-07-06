Штайнер: стиль пилотирования Магнуссена ограждает его от проблем с тормозами

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сказал, что Кевин Магнуссен гораздо меньше страдает от проблем с тормозами, чем его напарник Ромен Грожан, благодаря своему стилю пилотирования.



«Дело в том, что у Кевина не было проблем с тормозами. С его стилем пилотирования ему легче обойти эти проблемы или сделать их менее очевидными… Со стилем пилотирования Ромена тормоза должны быть идеальными или как можно более близкими к совершенству. Но этого пока нет.



Настройки болидов у наших пилотов — настройки подвески и аэродинамики — очень схожи. Но их стили пилотирования, то, как они входят в повороты, — это уже совсем другой вопрос», — цитирует Штайнера ESPN.