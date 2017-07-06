Алонсо: что я жду от нового мотора «Хонды»? Ничего

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо не выказывает оптимизма в связи с тем, что на Гран-при Австрии он и его напарник Стоффель Вандорн будут использовать моторы «Хонда» новой спецификации.



«Я думаю, что обновлённый двигатель — это хорошо для команды, чтобы сделать пресс-релиз, но он практически такой же самый. Приветствуются любые обновления, но с новым мотором нет никаких изменений. Мы уже пробовали эти обновления в Баку на практике, но были последними и вторыми с конца», — цитирует Алонсо испанское информационное агентство EFE.



На конкретный вопрос о том, чего он ждёт от третьей спецификации двигателя «Хонда», Алонсо прямо ответил: «Ничего».