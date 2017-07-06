Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Заубер» нанял бывшего инженера «Мерседеса» Яна Райта

6 июля 2017, четверг. 14:36. Авто

Команда «Заубер» наняла бывшего инженера «Мерседеса» Яна Райта на должность главы департамента, отвечающего за скорость болида, сообщает Autosport.

Райт, который уже приступил к своим обязанностям, провёл в Формуле-1 почти 16 лет, придя в «Королевские автогонки» в качестве старшего инженера «БАР» и продолжив работать с командой после её переименования в «Хонду», «Браун», а затем и в «Мерседес». В 2014 году он покинул команду и отправился в США, найдя себе работу вне Ф-1.

Также предполагается, что «Заубер» уже подписал контракт с итальянским конструктором Лукой Фурбатто, хотя официально эта информация пока не подтверждается.

Источник: Лука Фурбатто назначен главным конструктором «Заубера»
Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Заубер Мерседес
Новости. Авто
6 июля 2017, четверг
15:24 Кэри опроверг слухи о планах расширить календарь Ф-1 до 25 Гран-при
14:36 «Заубер» нанял бывшего инженера «Мерседеса» Яна Райта
14:13 Зурер: Феттель в последний раз избежал серьёзного наказания
14:04 Возобновились слухи о скором выходе Уайтинга в отставку
13:02 Алонсо: что я жду от нового мотора «Хонды»? Ничего
12:48 Зафнауэр: проблема «Хонды» — недостаток персонала с глубоким опытом работы в Ф-1
11:45 ФИА пригласила Хэмилтона и Феттеля на одну пресс-конференцию в Австрии
11:43 Де Рой: новый грузовик Iveco уже быстрее старого, вопрос в надёжности
10:57 Ожье: на Ралли Польши не было никакого смысла идти на риск, я не камикадзе
10:04 Штайнер: стиль пилотирования Магнуссена помогает ему лучше работать с тормозами
00:19 Польша может потерять этап WRC из-за проблем с безопасностью
5 июля 2017, среда
23:21 Кубица уточнил слова о 80-90% шансов на возвращение в Формулу-1
22:34 Стюарт: Великобритания — столица автоспорта, нам нельзя потерять Гран-при Ф-1
21:51 Баррикелло: я не ожидал ухода из Формулы-1
21:34 Лоу: надеюсь, сравнения Стролла с Ферстаппеном остались позади
20:19 На «Ред Булл Ринге» будет на один поворот больше, чем ранее
19:15 Алонсо: Хюлькенберг, Риккардо и Ферстаппен в такой же ситуации, что и я
18:16 Магнуссен: в свой день Грожан быстрее Баттона
17:13 Liberty наняла агенство для продвижения Гран-при Китая
17:13 Вольф: Алонсо в «Мерседесе»? Я не настолько мазохист
16:05 Уэббер призывает отказаться от штрафов пилотов за замену компонентов болидов
15:37 Зафнауэр: в отношениях пилотов «Форс Индия» нет напряжённости
14:50 Хаккинен: слишком рано говорить о дебюте Мика Шумахера в Ф-1
14:27 «Поль Рикар» может принять зимние тесты Ф-1 перед сезоном-2018
13:48 «Астон Мартин» и «Косуорт» участвовали в заседании по моторному регламенту Ф-1
13:18 Лауда: инцидент с Феттелем исчерпан
13:14 «Заубер» объявит о назначении Вассёра на пост главы команды в Австрии
13:08 Вильнёв: частные тесты Стролла — это нечестно по отношению к другим
12:20 В «Рено» не намерены копировать концепцию моторов «Мерседес»
11:19 Бланделл: неправильно, что Феттель избежал более сурового наказания
10:27 Эрикссон: трек в Австрии обязывает стремиться к идеальному кругу в квалификации
10:03 Верляйн: надеюсь хорошо выступить на знаковой для меня трассе в Австрии
00:56 Перес: до сих пор сожалею об упущенной возможности в Баку, были шансы на подиум
00:48 Булье: в Австрии «Макларен» надеется на ещё один шаг вперёд
4 июля 2017, вторник
23:47 «Уильямс» рассчитывает заработать очки в Австрии двумя машинами
22:34 В «Рено» считают, что проблема добавления масла в топливо реальна
21:53 Вольф — о борьбе Феттеля и Хэмилтона в Баку: закрытая глава
21:22 Стролл — о ГП Австрии: приятно возвращаться на трассу, где уже был успешным
20:48 Масса: в Австрии надеюсь оправиться от разочарования в Баку
20:28 Окон — о ГП Азербайджана: нужно сосредоточиться на будущем, а не на прошлом
19:53 Агаг: Формула-E более предпочтительна для производителей
18:48 Кубица: шансы на возвращение в Формулу-1 оцениваю в 80-90 %
18:07 В «Хонде» назвали причины проблем на гонке «500 миль Индианаполиса»
16:36 Сайнс: гонка в Австрии вносит небольшие коррективы в мой гоночный уик-энд
15:40 Квят: я знаю, что могу быть быстрым в Австрии
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Должна ли ФИА дополнительно наказать Феттеля за Баку?
Да
246 (32%)
Нет
528 (68%)
Проголосовало: 774
Архив →
© championat.com, 2000–2017