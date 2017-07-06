«Заубер» нанял бывшего инженера «Мерседеса» Яна Райта

Команда «Заубер» наняла бывшего инженера «Мерседеса» Яна Райта на должность главы департамента, отвечающего за скорость болида, сообщает Autosport.



Райт, который уже приступил к своим обязанностям, провёл в Формуле-1 почти 16 лет, придя в «Королевские автогонки» в качестве старшего инженера «БАР» и продолжив работать с командой после её переименования в «Хонду», «Браун», а затем и в «Мерседес». В 2014 году он покинул команду и отправился в США, найдя себе работу вне Ф-1.



Также предполагается, что «Заубер» уже подписал контракт с итальянским конструктором Лукой Фурбатто, хотя официально эта информация пока не подтверждается.

Источник: Лука Фурбатто назначен главным конструктором «Заубера»