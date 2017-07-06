Хэмилтон принял извинения Феттеля за столкновение в Баку

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что принял извинения гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля и инцидент, произошедший в гонке Гран-при Азербайджана, исчерпан.



«Думаю, после той гонки я сказал всё, что хотел, и теперь концентрируюсь на следующих Гран-при. Я оставил тот эпизод позади. Мы поговорили с Себастьяном в понедельник после гонки. Я по-прежнему уважаю его и буду бороться с ним по ходу сезона так же, как и прежде. Себастьян считал, что я провёл „брейк-тест“ в его адрес, но все данные показывали, что это не то. Так что он заблуждался. У меня не было таких намерений, не было нужды так делать, ведь я лидировал. Я принял его извинения», — рассказал Хэмилтон в ходе пресс-конференции перед Гран-при Австрии.

Феттель, в свою очередь, отметил: «Приятно слышать от Льюиса, что мы можем двигаться дальше. Мы продолжаем уважать друг друга».