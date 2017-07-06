Феттель объяснил, почему так долго не извинялся за инцидент в Баку

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, почему от него так долго не было официальных извинений за инцидент с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном в Баку.



«Самым важным было поговорить с Льиюсом. Потом я съездил в понедельник в ФИА, чтобы объяснить свою позицию. Извините, но вы, журналисты, были не самыми важными людьми в этот момент. Я поговорил с тем, кого считал наиболее важным, — с Льюисом», — рассказал Феттель в ходе пресс-конференции перед Гран-при Австрии.



На вопрос о том, специально он ударил болид Льюиса после первого контакта болидов или же просто плохо контролировал машину, так как жестикулировал рукой, немец ответил: «Очевидно, я был удивлён его поведением, ошибался насчёт его действий. Поэтому я слишком остро отреагировал — и вы сами видели, что произошло».

Феттель и Хэмилтон обсуждают стычку в Баку. LIVE ФИА позвала Хэмилтона и Феттеля на свою пресс-конференцию в Австрии. Льюис и Себ отвечают на вопросы про два своих столкновения в Баку.