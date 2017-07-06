Сироткин заменит Хюлькенберга на первой практике Гран-при Австрии

Резервный гонщик «Рено», пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин примет участие в первой части пятничных свободных заездов Гран-при Австрии Формулы-1, сообщает пресс-служба программы. Россиянин отработает тренировку вместо немецкого гонщика Нико Хюлькенберга. Для россиянина это станет уже третьей пятничной практикой в Формуле 1 в нынешнем сезоне. Сергей уже заменял основных пилотов команды в свободных заездах Гран-при России и Испании.



В рамках предстоящего уик-энда Сергей Сироткин не примет участия в этапе Формулы-2. Александер Албон, которого Сергей заменял на этапе в Баку, восстановился от полученных травм и вернётся в команду ART.



«Я очень рад, что Александер восстановился и вновь выступит за свою команду. Я же счастлив вновь сесть за руль болида «Рено». С тех пор как я в прошлый раз пилотировал эту машину, я уже провёл тесты с командой, выступил в Ле-Мане и на этапе Формулы-2, а также провёл показательные заезды в Гудвуде, но участвовать в уик-энде Формулы-1 – это всё же нечто особенное! Мне очень нравится трасса в Шпильберге. Я очень люблю старые, исторические автодромы, а «Ред Булл Ринг» – это как раз одна из таких трасс. Надеюсь, что в этот раз мы полностью выполним намеченную программу на практику, соберём много информации по машине и положим начало хорошему уик-энду для команды!» — заявил Сироткин.