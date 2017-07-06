Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сироткин заменит Хюлькенберга на первой практике Гран-при Австрии

6 июля 2017, четверг. 16:54. Авто

Резервный гонщик «Рено», пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин примет участие в первой части пятничных свободных заездов Гран-при Австрии Формулы-1, сообщает пресс-служба программы. Россиянин отработает тренировку вместо немецкого гонщика Нико Хюлькенберга. Для россиянина это станет уже третьей пятничной практикой в Формуле 1 в нынешнем сезоне. Сергей уже заменял основных пилотов команды в свободных заездах Гран-при России и Испании.

В рамках предстоящего уик-энда Сергей Сироткин не примет участия в этапе Формулы-2. Александер Албон, которого Сергей заменял на этапе в Баку, восстановился от полученных травм и вернётся в команду ART.

«Я очень рад, что Александер восстановился и вновь выступит за свою команду. Я же счастлив вновь сесть за руль болида «Рено». С тех пор как я в прошлый раз пилотировал эту машину, я уже провёл тесты с командой, выступил в Ле-Мане и на этапе Формулы-2, а также провёл показательные заезды в Гудвуде, но участвовать в уик-энде Формулы-1 – это всё же нечто особенное! Мне очень нравится трасса в Шпильберге. Я очень люблю старые, исторические автодромы, а «Ред Булл Ринг» – это как раз одна из таких трасс. Надеюсь, что в этот раз мы полностью выполним намеченную программу на практику, соберём много информации по машине и положим начало хорошему уик-энду для команды!» — заявил Сироткин.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Рено Спорт Ф-1 Нико Хюлькенберг Сергей Сироткин Формула-1 Гран-при Австрии
Новости. Авто
6 июля 2017, четверг
16:54 Сироткин заменит Хюлькенберга на первой практике Гран-при Австрии
16:37 Феттель объяснил, почему так долго не извинялся за инцидент в Баку
16:19 Хэмилтон принял извинения Феттеля за столкновение в Баку
15:47 «Пирелли» определилась с выбором шин на Гран-при США
15:46 Риккардо: меня впечатляет физическая и ментальная сила Валентино Росси
15:24 Кэри опроверг слухи о планах расширить календарь Ф-1 до 25 Гран-при
14:36 «Заубер» нанял бывшего инженера «Мерседеса» Яна Райта
14:13 Зурер: Феттель в последний раз избежал серьёзного наказания
14:04 Возобновились слухи о скором выходе Уайтинга в отставку
13:02 Алонсо: что я жду от нового мотора «Хонды»? Ничего
12:48 Зафнауэр: проблема «Хонды» — недостаток персонала с глубоким опытом работы в Ф-1
11:45 ФИА пригласила Хэмилтона и Феттеля на одну пресс-конференцию в Австрии
11:43 Де Рой: новый грузовик Iveco уже быстрее старого, вопрос в надёжности
10:57 Ожье: на Ралли Польши не было никакого смысла идти на риск, я не камикадзе
10:04 Штайнер: стиль пилотирования Магнуссена помогает ему лучше работать с тормозами
00:19 Польша может потерять этап WRC из-за проблем с безопасностью
5 июля 2017, среда
23:21 Кубица уточнил слова о 80-90% шансов на возвращение в Формулу-1
22:34 Стюарт: Великобритания — столица автоспорта, нам нельзя потерять Гран-при Ф-1
21:51 Баррикелло: я не ожидал ухода из Формулы-1
21:34 Лоу: надеюсь, сравнения Стролла с Ферстаппеном остались позади
20:19 На «Ред Булл Ринге» будет на один поворот больше, чем ранее
19:15 Алонсо: Хюлькенберг, Риккардо и Ферстаппен в такой же ситуации, что и я
18:16 Магнуссен: в свой день Грожан быстрее Баттона
17:13 Liberty наняла агенство для продвижения Гран-при Китая
17:13 Вольф: Алонсо в «Мерседесе»? Я не настолько мазохист
16:05 Уэббер призывает отказаться от штрафов пилотов за замену компонентов болидов
15:37 Зафнауэр: в отношениях пилотов «Форс Индия» нет напряжённости
14:50 Хаккинен: слишком рано говорить о дебюте Мика Шумахера в Ф-1
14:27 «Поль Рикар» может принять зимние тесты Ф-1 перед сезоном-2018
13:48 «Астон Мартин» и «Косуорт» участвовали в заседании по моторному регламенту Ф-1
13:18 Лауда: инцидент с Феттелем исчерпан
13:14 «Заубер» объявит о назначении Вассёра на пост главы команды в Австрии
13:08 Вильнёв: частные тесты Стролла — это нечестно по отношению к другим
12:20 В «Рено» не намерены копировать концепцию моторов «Мерседес»
11:19 Бланделл: неправильно, что Феттель избежал более сурового наказания
10:27 Эрикссон: трек в Австрии обязывает стремиться к идеальному кругу в квалификации
10:03 Верляйн: надеюсь хорошо выступить на знаковой для меня трассе в Австрии
00:56 Перес: до сих пор сожалею об упущенной возможности в Баку, были шансы на подиум
00:48 Булье: в Австрии «Макларен» надеется на ещё один шаг вперёд
4 июля 2017, вторник
23:47 «Уильямс» рассчитывает заработать очки в Австрии двумя машинами
22:34 В «Рено» считают, что проблема добавления масла в топливо реальна
21:53 Вольф — о борьбе Феттеля и Хэмилтона в Баку: закрытая глава
21:22 Стролл — о ГП Австрии: приятно возвращаться на трассу, где уже был успешным
20:48 Масса: в Австрии надеюсь оправиться от разочарования в Баку
20:28 Окон — о ГП Азербайджана: нужно сосредоточиться на будущем, а не на прошлом
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Должна ли ФИА дополнительно наказать Феттеля за Баку?
Да
246 (32%)
Нет
528 (68%)
Проголосовало: 774
Архив →
© championat.com, 2000–2017