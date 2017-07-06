Феттель: у меня нет проблем с контролем темперамента

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не считает, что у него есть проблемы с самоконтролем, несмотря на инцидент с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Азербайджана.

«Не думаю, что у меня проблемы с контролем темперамента. Понимаю, почему есть такое мнение. Но я часто попадаю в напряжённые ситуации и не вижу проблем.

Рад, что мы достаточно взрослые, чтобы двигаться дальше. Я поступил неправильно, совершил ошибку, но не могу вернуться во времени и всё отменить. Если бы мог — исправил бы всё", — цитирует Феттеля ESPN.