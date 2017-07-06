«Уильямс» привёз многочисленные обновления на Гран-при Австрии

«Уильямс» подготовил агрессивный пакет обновлений болида к Гран-при Австрии. Среди них новая стойка переднего крыла, по геометрии напоминающая решение «Макларена», большой передний подкрылок, должный улучшить поток воздуха вокруг сайдпода и помочь аэродинамике и охлаждению, а также новые сайдподы с «пальчиковыми» лезвиями в стиле «Мерседеса».

«На бумаге изменения положительны, но на деле нужно увидеть на трассе. Надеюсь, это хороший шаг в верном направлении. Мы все к нему стремимся», — цитирует пилота команды Лэнса Стролла Motorsport.