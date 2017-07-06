Ферстаппен: «Ред Булл» приближается к лидерам, но нам нужен следующий шаг

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Австрии, а также рассказал о том, как справился с разочарованием после гонки в Азербайджане.

«Я достаточно просто справляюсь с разочарованием, звоню своим друзьям, и мы веселимся. Потом настраиваюсь на следующую гонку. Неудачи разочаровывают, но я могу лишь стараться прикладывать максимум усилий в следующей гонке.

На данном этапе мы приближаемся к лидерам, что радует, но нам всё ещё нужно быть быстрее. Нам необходимо сделать следующий шаг и тяжело работать.

Что касается этапа в Австрии, то после пары предыдущих гонок я не знаю, чего мне ожидать. Мы узнаем это в воскресенье. В среду я готовился на симуляторе. Надеюсь, что в гонке мы наберём какие-то очки", — приводит слова голландца официальный сайт ФИА.