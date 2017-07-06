Сайнс: «Торо Россо» нужно вернуться в топ-5 общего зачёта

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс дал понять, что не намерен останавливаться на достигнутом и планирует помочь своей команде вернуться в топ-5 в общем зачёте чемпионата.

«Сейчас я нахожусь в той ситуации, когда уверен в команде и в болиде. Думаю, что сезон складывается для нас удачно. Во всех гонках, в которых я финишировал, я зарабатывал очки, и это большой повод для оптимизма. Сейчас самое время продолжать работать.

После гонки в Баку «Уильямс» обошёл нас в общем зачёте, так что нам надо постараться завершить следующий этап с двумя машинами в десятке и вернуть место в топ-5", — приводит слова испанца официальный сайт ФИА.