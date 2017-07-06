В «Феррари» расстались с главным мотористом команды

Лоренцо Сасси, бывший главный моторист «Феррари», больше не работает в Скудерии, сообщает Il Giornale. В команде никак не комментируют эту новость, однако, по сведениям источника, инициатором такого решения стал глава «Феррари» Серджио Маркионе.

Сасси покинул Скудерию всего несколько дней назад. Сообщается, что его уход стал неожиданностью для всей итальянской команды, особенно учитывая прогресс «Феррари» в этом сезоне. Отметим, что в ходе пресс-конференции к Гран-при Австрии у лидера чемпионата Себастьяна Феттеля спросили об этой ситуации, на что немец ответил следующим образом: «Я не знаю, что вы имеете в виду, вам нужно спросить об этом у руководства».