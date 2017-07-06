З. Браун считает, что Формуле-1 нужны две гонки в Китае

Руководитель «Макларена» Зак Браун считает, что в календаре Формулы-1 необходимо найти место для двух гонок в Китае.

«У нас уже есть Гран-при в Шанхае, но мы должны изучить возможность проведения гонки и в другом большом городе, таком как Пекин. Кроме того, интересным было бы проведение этапа на уличной трассе в округе Уси — месте, которое растёт неудержимо.

Я считаю, что Гран-при Китая, проводимый в Шанхае на одном из самых дорогих автодромов, делает Формулу-1 чем-то эксклюзивным и очень дорогим. Противники гонок в таких странах, как Китай или Япония, обычно ссылаются на позднее время трансляций, если они вообще есть, но нам стоит рассмотреть возможности создания условий и для поклонников автоспорта в Азии", — приводит слова Брауна Reuters.