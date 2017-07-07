Ферстаппен: в Баку по уровню шасси «Ред Булл» был лучше, чем «Феррари»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отметил прогресс болида с точки зрения шасси, но вместе с тем призывает не спешить с выводами.

«Даже после обновлений сложно сказать, на одном ли мы уровне с «Мерседесом» и «Феррари» по уровню шасси. Думаю, что «Мерседес» всё ещё впереди. Что касается «Феррари», то здесь судить сложнее, так как в Баку мы определённо были лучше, но нам следует подождать и увидеть всё ещё раз.

Нам нужно несколько гонок, чтобы понять, где именно мы находимся. Мы делаем хорошую работу, но нам по-прежнему надо расти. Нам нужно работать тяжелее других, чтобы суметь догнать «Мерседес», — цитирует Ферстаппена официальный сайт ФИА.