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«Феррари» усилила жёсткость днища болида перед Гран-при Австрии

7 июля 2017, пятница. 12:36. Авто

«Феррари» внесла изменения в конфигурацию днища своего болида перед Гран-при Австрии, чтобы усилить жёсткость конструкции по всей площади, сообщает Autosport. С начала сезона днище SF70H привлекало к себе внимание конкурентов, поскольку некоторые его элементы изгибались на высокой скорости. Появились предположения, что задняя часть днища болида «Феррари» также может изгибаться на высокой скорости, позволяя создать своего рода «граундэффект». Имели место и другие теории — например, предполагалось, что колебания отдельных элементов призваны устранить возникновение турбулентности в воздушном потоке.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Феррари Формула-1 Гран-при Австрии
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