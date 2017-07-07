Квят: доволен машиной, но ещё есть что улучшить

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги пятничных свободных заездов Гран-при Австрии. Россиянин стал во второй сессии 13-м, при этом он завершил работу примерно за 10 минут до конца сессии из-за проблем с задними тормозами, которые в боксах буквально загорелись.

«У нас были проблемы с тормозами, поэтому пришлось свернуть программу. Хотя мы всё же многое смогли сделать. В целом ощущения были позитивными. Мы первый раз использовали „ультрасофт“ на второй тренировке — я думаю, мы ещё можем прибавить с этим составом резины. Нужно сделать свою домашнюю работу на завтра. В целом я доволен машиной, но есть что улучшить», — заявил Квят в эфире «Матч ТВ».