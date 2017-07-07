Феттель — о Гран-при Австрии: «Мерседес» — фавориты

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги тренировочных заездов на Гран-при Австрии, на которых он показал четвёртое и второе время.

«Надеюсь, завтра мы сможем быть более конкурентоспособными. Воскресенье всегда проходит лучше. Кажется, что мы уступаем немного, а круг здесь довольно короткий. „Мерседес“ — фавориты. Они выглядят очень быстрыми, где бы они ни выступали.

У нас не новый двигатель, но пробег на нём меньший. Мы не ожидаем каких-либо проблем", — приводит слова Феттеля Sky Sports.