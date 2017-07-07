Алонсо: ни один пилот не скажет ничего, если спросить его о смене напарника

На вчерашней пресс-конференции, посвящённой Гран-при Австрии, Себастьяну Феттелю и Льюису Хэмилтону был задан вопрос о том, хотели бы они видеть в следующем году в качестве партнёра по команде Фернандо Алонсо.

Оба пилота дали понять, что предпочтут продолжить работу с нынешними напарниками по команде. Впрочем, сам испанец на эти комментарии немца и британца отреагировал сдержанно.

«Мне всё равно. У них спросили, и они дали свой ответ, вот и всё. Я думаю, что, если вы спросите любого пилота о смене команды или напарника, он вам, обычно, не ответит ничего. Посмотрите хотя бы на „Форс Индия“, у них идёт борьба, но, если вы зададите такой вопрос им, они не скажут ничего. Все счастливы, и все сосредоточены на борьбе в чемпионате.

Что касается того, буду ли я в 2018-м пилотировать болид «Феррари» или «Мерседеса», то я не знаю. Мы работаем над несколькими планами, и все они включают в себя опцию борьбы за победу в 2018 году", — приводит слова испанца Nextgen-Auto.