Леклер завоевал поул Формулы-2 на этапе в Австрии, Маркелов — 15-й

Пилот Prema Шарль Леклер стал лучшим на квалификации Формулы-2 на этапе в Австрии. Второе место досталось Сержио Камара, тройку лидеров замкнул Антонио Фуоко.
Российский пилот Russian Time Артём Маркелов показал лишь 15-е время.
Формула-2. Австрия. 7 июля. Квалификация
1. Шарль Леклер (Prema Racing)
2. Сержио Камара (MP Motorsport) +0,340
3. Антонио Фуоко (Prema Racing) +0,380
4. Александер Албон (ART Grand Prix) +0,492
5. Оливер Роуленд (DAMS) +0,507
6. Нобухару Мацусита (ART Grand Prix) +0,526
7. Ник де Врис (Rapax) +0,638
8. Лука Гьотто (Russian Time) +0,784
9. Николя Латифи (DAMS) +0,797
10. Норман Нато (Pertamina Arden) +0,807
...
15. Артём Маркелов (Russian Time) +1,138.