Риккардо: надеюсь, завтра сумеем остаться в борьбе с «Мерседесом»

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал итоги пятничных свободных практик на Гран-при Австрии, выразив надежду, что в квалификации его команде удастся навязать борьбу гонщикам «Мерседеса».

«Это была ещё одна хорошая пятница для нас, и кажется, что мы выглядели конкурентоспособными. У нас были некоторые проблемы, но в целом всё прошло гладко. Здесь очень сильное сцепление с трассой, что особенно чувствуется с новыми машинами. Во втором секторе повороты стали очень быстрыми. Потеряв немного в сцеплении, можно потерять всё, так что сегодня было достаточно сходов. Думаю, каждый пытался найти свой предел.

Сегодня пятёрка лучших была в пределе 0,4 секунды, надеюсь, так будет и завтра, и тогда нас ждёт захватывающее шоу. Уверен, «Мерседес» прибавит в субботу, но рассчитываю, что мы сумеем остаться в борьбе", — приводит слова австралийца официальный сайт «Ред Булл».