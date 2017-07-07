Ки: возникли проблемы с обеими машинами «Торо Россо»

Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки подробно рассказал о работе своей команды на пятничных тренировках Гран-при Австрии. Во второй сессии Даниил Квят стал 13-м, а Карлос Сайнс — 15-м.

«Немного смешанный день для нас. У нас на машине были новинки по части механики, которые, похоже, работали так, как ожидалось — этим мы довольны. С утра баланс машины в целом был таким, каким мы ожидали. Сессия не была плавной у обоих гонщиков, но были вполне довольны тем, где находились. Даниилу было очень комфортно в машине, в то время как у Карлоса были проблемы с нестабильным балансом, так что нам нужно было это изучить. Мы поработали перед второй практикой. В начале тренировки всё было относительно хорошо — в плане баланса и работы над настройками.

К сожалению, когда начались длинные серии кругов, то возникли проблемы с обеими машинами: у Даниила появились проблемы с задними тормозами, из-за чего они стали нагреваться. Мы сейчас изучаем, что именно случилось, но прежде такого мы не видели, так что нужно точно понять произошедшее и исправить. Что же до Карлоса, то, к сожалению, он стал одним из ряда гонщиков, которые сегодня покидали пределы трассы. Когда он возвращался на трассу, то задел днищем весьма агрессивный бордюр — к сожалению, это повредило его днище и переднюю часть вокруг шасси. Это означало, что, к сожалению, для него тренировка была закончена. Поэтому мы не получили данных по гонке, которые хотели.

В плане работы шин у нас есть некоторая информация, но не вся. Мы уже прежде бывали в такой ситуации, так что, думаю, отыграемся. В плане скорости определённо есть над чем поработать. Борьба очень плотная, а ни один из наших гонщиков не проехал чистого круга на «ультрасофте» в начале сессии, так что мы знаем, что небольшой запас был. Как бы то ни было, ещё необходимо поработать, и мы будем работать вечером, нацеливаясь на более стабильный день завтра", — приводит слова Ки пресс-служба «Торо Россо».

Сайнс: «Торо Россо» проигрывает не так много, как можно подумать