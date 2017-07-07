Феттель: мы поняли наши проблемы в Баку, но здесь всё отличается

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от завтрашней квалификации Гран-при Австрии, заявив, что ожидает от машины прогресса.

«Сегодня мы проехали много кругов и многое узнали. У нас были хорошие ощущения, и это то, что нам нужно. Так что посмотрим, что мы сможем сделать завтра. Мы поняли, какие у нас были проблемы в Баку, но здесь всё отличается. Температура асфальта и воздуха совершенно не та, что была там.

Пока ещё сложно судить, где мы, но машина прибавила, и всё было хорошо. Мы идём шаг за шагом, и завтра нас ждёт ещё один», — приводит слова немца официальный сайт «Феррари».