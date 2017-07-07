Райкконен: завтра нужно прибавлять

Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал итоги пятничных свободных практик на Гран-при Австрии, заявив, что к завтрашнему дню команде необходимо прибавить.

«Это был нормальный день. Мы пробовали разные решения и смотрели, как они работают. Мы боролись с некоторыми проблемами, но мы знаем, что это за сложности, и знаем, как их исправить. Это одна из тех пятниц, которую нельзя назвать хорошей или плохой.

Конечно, она могла пройти и лучше, но это только первый день практики. Не думаю, что здесь возникнут проблемы с шинами. Сейчас нам нужно работать над прогрессом и прибавить к завтрашнему дню", — приводит слова финна официальный сайт «Феррари».