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Райкконен: завтра нужно прибавлять

7 июля 2017, пятница. 20:02. Авто

Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал итоги пятничных свободных практик на Гран-при Австрии, заявив, что к завтрашнему дню команде необходимо прибавить.

«Это был нормальный день. Мы пробовали разные решения и смотрели, как они работают. Мы боролись с некоторыми проблемами, но мы знаем, что это за сложности, и знаем, как их исправить. Это одна из тех пятниц, которую нельзя назвать хорошей или плохой.

Конечно, она могла пройти и лучше, но это только первый день практики. Не думаю, что здесь возникнут проблемы с шинами. Сейчас нам нужно работать над прогрессом и прибавить к завтрашнему дню", — приводит слова финна официальный сайт «Феррари».

Источник: Scuderia Ferrari Сообщить об ошибке
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Теги
Феррари Кими Райкконен Формула-1 Гран-при Австрии
Новости. Авто
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