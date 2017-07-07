Алонсо: повредил днище болида, ударив его о бордюр

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги свободных практик на Гран-при Австрии, на которых ему удалось показать девятое и восьмое время.

«Сегодня все были в поисках своего предела, так что мы видели много вылетов, но завтра всё будет спокойнее. Наш день был не так плох. Мы завершили программу, невзирая на то, что потеряли время на обеих сессиях. Я повредил днище болида, ударив его о бордюр, так что нам пришлось это исправлять.

Как бы то ни было, нам удалось собрать некоторую ценную информацию, которую мы сейчас изучим и посмотрим, что мы сможем делать завтра. По итогам сегодняшнего дня семь-восемь пилотов были примерно в одном времени, завтра узнаем, где мы находимся в этой группе», — приводит слова испанца официальный сайт «Макларена».