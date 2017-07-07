Идиятуллин: в квалификации удалось прыгнуть выше головы

Победитель квалификации четвёртого этапа Российской дрифт серии Дамир Идиятуллин прокомментировал свой лучший результат на «Сочи Автодроме». Идиятуллин набрал 101,3 балла.

«Такие заезды получаются далеко не всегда, я рассчитывал примерно на 100 баллов. Не ожидал от себя настолько успешного результата, удалось прыгнуть выше головы. Завтра может пойти дождь. Если это всё-таки случится, придётся приспособиться к трассе, потренироваться и проехать», — заявил Идиятуллин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.