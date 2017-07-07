Сайнс — о словах Тоста: я амбициозен, быть в «Торо Россо» 4 года — странно

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс выказал удивление эмоциональной реакцией руководителя команды Франца Тоста, который отреагировал на желание испанца сменить команду в следующем сезоне с изрядной долей негатива.

«Это было немного непропорционально. В том, что я сказал вчера, нет ничего странного. Я амбициозен, и уверен, что это нормально… Вполне ясно, что моя первая цель — стать пилотом „Ред Булл“ и бороться вместе с ними за подиум. Я ценю всех в „Торо Россо“ и ценю всё, что они делают. Но у меня есть амбиции, и эти амбиции — быть пилотом „Ред Булл“.

То, что я сказал, — факт. За 12 лет ни один пилот не оставался в «Торо Россо» четыре сезона. Если я останусь, то буду первым таким в истории команды. Это было бы странно для младшей команды, которая развивает пилотов, разве нет? лл Если я буду здесь четыре года — это будет странно", — приводит слова испанца Motorsport Week.