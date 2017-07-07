Источник: Ферстаппен хочет уйти из «Ред Булл» в конце сезона-2018

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен намерен покинуть команду по окончании следующего сезона, чтобы в 2019 году начать выступления в составе «Феррари», утверждает The Independent. По данным издания, Ферстаппен уже уведомил «Ред Булл», что хотел бы освободиться от обязательств после следующего чемпионата. «Ситуация всё ближе к варианту „не если, а когда“», — пишет британская газета.

Одной из причин подобного настроя Макса являются проблемы, с которыми он сталкивается по ходу сезона-2017: в шести последних гонках голландский гонщик сошёл четыре раза. После очередного схода на Гран-при Азербайджане Ферстаппен был настолько расстроен, что даже нарушил регламент, не став общаться с журналистами.