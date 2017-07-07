Лёб не хочет гарантировать, что «Пежо» выиграет «Шёлковый путь»

Заводской гонщик «Пежо» в ралли-рейдах Себастьен Лёб заявил, что не хотел бы называть свою команду безоговорочным фаворитом ралли-марафона «Шёлковый путь», который 7 июля стартовал в Москве на Красной площади.

«Никогда не можешь быть уверен, что станешь чемпионом. Да, согласен, что команда «Пежо» очень хорошо подготовлена — возможно, лучше, чем соперники. Но трассу все знают одинаково, и мы помним прошлый год, когда у наших экипажей тоже возникали серьёзные проблемы. Так что никогда нельзя быть уверенным в своей победе», — заявил Лёб в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.