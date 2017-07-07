Алонсо: «Макларен» должен зарабатывать очки в каждой гонке

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо считает, что после возвращения чемпионата на более подходящие для его команды трассы задача набирать очки в каждой гонке не выглядит нереальной.

«После сходов в Китае и Бахрейне в Барселоне мы сумели занять седьмое место в квалификации, а на Гран-при Монако нам удалось обеими машинами попасть в третий сегмент квалификации.

После мы отправились на трассы, которые не подходят нам, — Монреаль и Баку с их прямыми. Теперь мы возвращаемся к нормальным автодромам, и с этого момента набор очков в каждой гонке должен стать нашей целью", — приводит слова Алонсо Crash.