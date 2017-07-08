В «Уильямсе» защитили права Стролла на частные тесты

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв несколько дней назад в очередной раз раскритиковал Лэнса Стролла, заявив, что проведение для него частных тестов — не совсем честная политика «Уильямса». В команде молодого канадца ответили на это заявление, защитив его.

«Мы не обладаем информацией о том, будут ли эти тесты продолжены и дальше. Вы хотите сказать, что эти тесты должны стать достоянием общественности и мы должны приглашать на них фанатов? их цель — ознакомление с трассой, так что там не на что смотреть», — заявила Клэр Уильямс.

Сам Стролл отвечая на вопрос о тестах сказал:

«Не знаю, будут ли они продолжен. Но я думаю, что нет», — приводит слова канадца GrandPrix.