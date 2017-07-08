Лёб: контакт Хэмилтона и Феттеля — не моя проблема

Гонщик «Пежо» в ралли-рейдах и чемпионате мира по ралли-кроссу Себастьен Лёб признался, что ему не слишком интересно разбираться в нюансах двух столкновений Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Азербайджана. При этом Лёб обратил внимание, что и в ралли-кроссе допустимы далеко не все контакты между гонщиками.

«Это их история. В ралли-кроссе контакты — это нормально, но и в нашем чемпионате контактная борьба ограничена регламентом: прописано, какие именно контакты разрешены. Честно, не знаю, что произошло между Хэмилтоном и Феттелем, это не моя проблема.

В целом для меня в ралли-кроссе всё складывается так, как я и ожидал. Эта дисциплина сильно отличается от того, к чему я привык. Тут очень большое значение имеет машина: мы не можем сражаться с «Фольксвагеном», который впереди. Приходится биться позади них. Думаю, в борьбе с остальными мы показываем хорошие результаты, но, без сомнений, нам нужно прибавлять, если мы хотим бороться за победы», — заявил Лёб в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.