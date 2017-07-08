Ферстаппен и Риккардо подрались во время хоккейного матча

Пилоты «Ред Булл» Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен сыграли в хоккей на льду в преддверии домашней гонки команды — Гран-при Австрии. Пилоты выступили на площадке Red Bull Akademie — домашней арене хоккейного клуба «Ред Булл» из Зальцбурга.

Ферстаппен и Риккардо выступали за разные команды и по ходу матча успели подраться друг с другом.

На пятничных тренировках в Австрии Ферстаппен стал вторым и четвёртым. Риккардо дважды показал пятый результат.

Видео драки доступно на официальном канале «Ред Булл» в Youtube