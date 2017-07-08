Булье: с обновлением «Хонды» «Макларен» вернулся на верный путь

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье уверен, что третья спецификация мотора «Хонды» стала новым шагом вперёд. «Хонда» привезла новые моторы на Гран-при Австрии.

«Это просто шаг в эволюции мотора, но он явно повысил скорость. Мы выжимаем больше мощности и лучше используем двигатель. Этот мотор стал шагом вперёд в сравнении с предыдущими. В начале сезона нас немного отбросило назад, но теперь мы вернулись на верный путь возвращения в лидеры, на котором и хотим быть», — приводит слова Булье F1i.