ФИА изменила бордюры на «Ред Булл Ринге»

ФИА изменила бордюры в двух последних поворотах трассы «Ред Булл Ринг», которая принимает Гран-при Австрии Формулы-1. На пятничных тренировках бордюры вызвали нарекания пилотов, которым приходилось переезжать через них при вылете с трассы.

В девятом повороте бордюр был отремонтирован, так как из-за дренажа почва за ним оказалась чересчур размыта. В десятом повороте два бордюра были подвинуты ближе к трассе, чтобы при слишком широком проезде в девятом повороте пилоты могли вернуться на трассу, не наезжая на бордюр, сообщает Motorsport.