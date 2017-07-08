«Мерседес»: поломка коробки передач Хэмилтона не связана с аварией с Феттелем

В «Мерседесе» уверены, что проблемы с коробкой передач на машине Льюиса Хэмилтона никак не связаны с его контактом с «Феррари» Себастьяна Феттеля на Гран-при Азербайджана. После этапа в Баку «Мерседес» обнаружил повреждения на коробке Хэмилтона и решил сменить её, получив штраф в пять позиций на старте Гран-при Австрии.

«Мы можем отмести этот вариант», — цитирует представителя «Мерседеса» Motorsport.

В Баку Феттель слегка ударил болид Хэмилтона сзади при торможении в режиме машины безопасности. Поломку коробки передач связали с этой аварией.