Феттель: не планирую привлекать внимание стюардов в Австрии

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель уверен, что угроза дисквалификации не отвлечёт его от борьбы на Гран-при Австрии. Феттель находится в трёх штрафных баллах от отстранения на одну гонку, но перед Гран-при Великобритании два балла сгорят. Таким образом, немцу нужно не допустить нарушений в Шпильберге, чтобы избежать дисквалификации.

«Конечно, это не тот рекорд, которым я горжусь. Думаю, у всех пилотов есть штрафные баллы, а мне случилось быть тем, у кого их больше. Конечно, я не планирую их больше получать.

Безусловно, я извлеку уроки и постараюсь сделать так, чтобы подобное не повторялось. Оказавшись снова в аналогичной ситуации, я буду сдерживаться. Я не выхожу на гонки с планом всё испортить. На воскресенье я планирую нормальную гонку — буду выжимать всё возможное, не привлекая внимания стюардов», — цитирует Феттеля официальный сайт Формулы-1.