Лауда: будь я пилотом, ехал бы как хочу — ФИА всё равно ничего не сделает

Неисполнительный председатель «Мерседеса» Ники Лауда заявил, что раз ФИА не стала дополнительно наказывать Себастьяна Феттеля за контакт с Льюисом Хэмилтоном, значит пилоты могут позволять себе больше агрессии на трассе.

«Будь я пилотом сегодня, я бы ехал так, как хочу — агрессивно, эксцентрично, пытаясь выиграть, потому что ФИА всё равно не сделает ничего плохого. Думаю, теперь позволяют больше действия для телетрансляции. Все мы будем веселиться, потому что правила говорят: ничего не случится», — приводит слова Лауды Sky Sports.