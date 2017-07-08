ФИА впервые показала «щит» для защиты кокпита

ФИА опубликовала первое фото механизма для защиты кокпита под названием «щит». Новая система призвана заменить варианты «экран» и «гало», которые рассматривались для повышения безопасности пилота ранее.

При решение о введении «щита» в Формуле-1 главную роль сыграют тесты из четырёх частей. ФИА обратиться к пяти командам для принятия решения. В деле «щит» можно будет впервые увидеть на тестах в Сильверстоуне и Венгрии. Пилотам «щит» был презентован на Гран-при Китая.

Фото «щита» на болиде «Уильямса» доступно в «Твиттере».