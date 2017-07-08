Уайтинг: в 2018 году в Формуле-1 появится «щит» или «гало»

Гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг заявил, что если защита кокпита «щит» не будет принята для введения в Формуле-1 в 2018 году, то её место займёт «гало». «Щит» впервые будет протестирован на тестах в Великобритании и Венгрии.

«Если проект „щита“ будет отклонён, то мы станем использовать „гало“. Какой-то вид защиты кокпита будет введён в 2018 году», — приводит слова Уайтинга Grand Prix.

«Структурно „щит“ гораздо проще установить на шасси, чем „гало“. И он значительно меньше влияет на аэродинамику», — добавил технический директор «Форс Индия» Энди Грин.