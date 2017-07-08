Хэмилтон: хочу финишировать вместе с Валттери на первых местах

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австрии, на которой ему удалось показать третье время.

«Мои поздравления Валттери, он сделал фантастическую работу. Себастьян также сегодня был очень быстр. Завтра я буду прилагать максимум усилий, чтобы подняться и занять с Валттери первые места на подиуме», — приводит слова британца Sky Sports.

Отметим, что после полученного штрафа на пять позиций, в завтрашней гонке Льюис Хэмилтон будет стартовать с восьмого места. С первого места на Гран-при Австрии будет стартовать партнёр Хэмилтона по команде — Валттери Боттас.