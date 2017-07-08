Боттас: круг был не идеален, но этого хватило

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австрии Формулы-1, на которой ему удалось занять первое место.

«Отличные ощущения. Я получил удовольствие от управления болидом здесь. Я доволен машиной, с каждым разом, когда у нас улучшалось сцепление, она тоже становилась всё лучше и лучше. У меня получился достойный круг. Он был не идеален, но этого хватило», — приводит слова финна сразу после завершения квалификации Sky Sports.

Партнёр Боттаса по команде Льюис Хэмилтон показал на квалификации третье место, однако из-за полученного ранее штрафа будет стартовать лишь с восьмого места.