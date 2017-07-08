Феттель: болид был феноменален

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Австрии Формулы-1, на которой ему удалось показать второй результат.

«Я очень доволен. Машина была очень хороша. Я надеялся и на последнюю попытку, но жёлтые флаги сыграли против момента кульминации. Здесь отличная трасса, а болид был феноменален. С нетерпением жду завтрашнего дня. Гонка должна быть отличной», — приводит слова лидера общего зачёта чемпионата мира Sky Sports.

Партнёр Феттеля по команде Кими Райкконен завершил квалификацию на четвёртом месте.