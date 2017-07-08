Ферстаппен: при хорошей стратегии произойти может всё, что угодно

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австрии, на которой ему удалось показать шестое время.

«В седьмом повороте я попытался быть агрессивнее с дросселем и потерял контроль над задней частью болида. Не уверен, что с нашим темпом мы сможем претендовать на подиум. Но многое может произойти перед нами, нам бы очень сильно помог дождь.

С точки зрения темпа мы не сможем конкурировать с «Феррари» и «Мерседесом», но при хорошей стратегии произойти может всё, что угодно", — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.